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Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Дві третини проєктів Фонду Порошенка для ЗСУ пов’язані із постачанням зброї
фото: фонд Порошенка

Лише в грудні 2023 року було закуплено техніки для ЗСУ на 174 млн грн

З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 84 млн 126 тис. гривень. Допомога Петра Порошенка, його Фонду та підприємств Силам оборони сягнула 3 млрд 486 млн грн. Про це йдеться у звіті благодійного фонду.

У 2023 році кошти Порошенка були спрямовані на закупівлю для бригад ЗСУ сотень вантажівок, десятків тягачів, тисяч дронів, приладів нічного бачення, снайперських прицілів Archer, сотень мобільних лазень та автомайстерень, тисяч електрогенераторів, цифрових радіостанцій, а також автобусів, тепловізорів, іншої техніки та спорядження.

Зокрема, для потреб Сил оборони закуплені дрони Mavic та Mavic 3T – 1230 шт на суму 113 млн грн. Також були закуплені квадроцикли для евакуації поранених на 6 млн грн; вантажівки TATRA 8x8; бензовози; дрони «Лелека» (9 штук); прицільні комплекси, металева антиланцетна сітка на суму 50 млн грн.

«Загалом для потреб ЗСУ будуть придбані 134 бензовози як вітчизняного, так і іноземного виробництва. 16 надійдуть у січні-лютому 2024 року. Запланована кількість квадроциклів, які передадуть для евакуації поранених – 360 штук.

Після 10 січня 2024 року у 3-й полк ССО та 141 ОМБр передадуть партію БПЛА «Лелека».

Лише в грудні 2023 року було закуплено техніки для ЗСУ на 174 млн грн.

Також цього року Петро Порошенко інвестував 150 млн грн у виробництво унікальних систем радіо-електронної боротьби, які успішно завершили випробування в ЗСУ», – йдеться у повідомлені.

Також Фонд Порошенка спільно з волонтерами розробили власний проєкт та вже виготовили 130 лазне-пральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. Запит на ці комплекси дуже великий. Наразі ними повністю укомплектовані всі батальйони Десантно-штурмових військ. Також Фонд Порошенка спільно з волонтерами виготовляє пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ), більше трьох десятків комплексів вже передали в різні підрозділи ЗСУ; а також три десятки командно-штабних машин управління БПЛА.

Для потреб фронту куплено мільйон хімічних грілок, 600 тисяч вже надійшли в Україну і доставлені на фронт.

Крім того, Петро Порошенко та підприємства з 24 лютого 2022 року сплатили до Державного бюджету близько 10 млрд грн податків. Зокрема, за 11 місяців 2023 року – 4,6 млрд грн.

Дві третини проєктів Фонду Порошенка для ЗСУ пов’язані із постачанням зброї, посиленням протиповітряної оборони та будівництвом фортифікаційних споруд, але поки що не підлягають розголошенню через питання безпеки.

Теги: Петро Порошенко волонтер вантажівки фронт

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