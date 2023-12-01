«Корнієнко мав підставу». «Слуга» Безгін пояснив, чому Порошенка не пустили за кордон

Порошенка не випустили за кордон для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу

Як зазначив нардеп, парламентська дипломатія важлива, проте наразі вона «не працює, як повноцінний інструмент»

Експрезидента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка не випустили за кордон для участі в Саміті Міжнародного демократичного союзу, адже в основі відрядження «стоять завдання, що ставить перед окремим депутатом держава та керівництво». Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін.

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За словами нардепа, якщо заступник голови парламенту Олександр Корнієнко ухвалив рішення про недопуск Порошенка за кордон «на підставі грифованої інформації то мав на те і повноваження».

Безгін каже, виїзд нардепів за кордон наразі не є простою процедурою.

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«Бо він вбачає чіткий перелік державних завдань, які мають бути підставою. Завдань держави. А не персональних завдань окремого політика. Так, ускладнення процедур в тому числі стало наслідком випадків з «політичним туризмом». Але повторюся: в основі відрядження стоять завдання, що ставить перед окремим депутатом держава та керівництво. Президія парламенту – це керівництво для нардепа, яке в праві тут ухвалювати рішення», – зауважив «Слуга» Безгін.

Як зазначив нардеп, парламентська дипломатія важлива, проте наразі вона «не працює, як повноцінний інструмент».

«Парламентська дипломатія – це про one voice policy та захист інтересу держави на переговорному фронті. Парламентська дипломатія – це про десятки і сотні годин кулуарних перемовин, але не про політичні піар-івенти!» – додав Безгін.

Безгін пояснив, чому Порошенка не випустили за кордон фото: скріншот

Нагадаємо, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

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Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.