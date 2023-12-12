День сухопутних військ. Порошенко приїхав з подарунками у підрозділи

Підрозділи Сухопутніх військ отримали шість БПЛА «Посейдон» з мобільними центрами управління

Петро Порошенко у День Сухопутних військ передав одному з навчальних центрів та у механізовану бригаду ЗСУ два комплекси БПЛА «Посейдон» з мобільними центрами управління на базі вантажівок DAF, а також партію хімічних грілок.

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«Тут готується майбутнє українських Сухопутних військ. Попри сніг, мороз та погану погоду – хлопці та дівчата покращують свої навички, аби ефективніше нищити ворога і перемагати. Ми ж привезли для них подарунки, які допоможуть в цій справі», – розповів Порошенко на сторінці у Facebook.

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Військові кажуть: «Посейдони» довели свої переваги в повітряній розвідці: «Літак дуже гарно експлуатується, у нього дуже гарні показники телеметрії, радіосигнали. Він дуже гарно себе показує на дальні дистанції польоту. При цьому у нього потужні двигуни, які йому дозволяють на потужній швидкості літати у сильний вітер. Це важливо. Такі літаки можуть залітати далеко в тил ворога і знаходити вже важку артилерію і техніку, яку ми будемо вже безпосередньо вражати».

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«Розвідка і коригування вогню – це дуже важливо на нашому напрямку, де ми знаходимося. Там багато ворожої техніки, лісові масиви, жилі масиви, і вони дуже добре маскуються, тому такі апарати нам будуть дуже ефективно допомагати знаходити приховані вогневі точки противника, відстежувати їх і вражати їх», – пояснює боєць.

«В комплекті йде три літаки з автівкою, хлопці для безпечності будуть знаходитися на відстані від прямого контакту з противником. Насправді у бойових умовах, в такий час пори року в болоті авто дуже погано проїжджає. А такі DAFи дозволяють дуже добре добиратися на робочі позиції», – зазначив військовий.

«6 безпілотників «Посейдон» та 2 комплекси управління до них – прямо з кордону і до війська. Дуже розраховуємо, що до кінця поточного року ще три комплекси прибудуть в Україну і ще три українські бригади, які вже вивчилися, будуть мати змогу отримати ці комплекси», – говорить ескпрезидент.

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«Хімічні грілки для рук та ніг – аби пережити холодну зиму. Грілки сьогодні це найбільш дефіцитний товар. Ви знаєте, що ми закупили 600 тисяч цих грілок. Я прийняв рішення закупити додатково ще 400 тисяч, щоб довести цю кількість до мільйона. На жаль, ніхто крім нас поки що ці постачання не здійснює», – говорить Порошенко.

Вартість переданої військовим партії техніки – понад 800 тисяч євро. Частину коштів виділила громада Житомира, частину сплатили Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад».

Фонд Порошенка від початку повномасштабної агресії передав допомоги армії на суму 3,4 млрд грн. Разом з волонтерськими зборами ГО «Справа Громад» підтримка ЗСУ вже сягнула чотирьох мільярдів гривень.