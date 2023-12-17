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Блокада польського кордону: у черзі понад 2 тис. вантажівок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блокада польського кордону: у черзі понад 2 тис. вантажівок
Три напрямки на кордоні з Польщею залишаються заблокованими
фото з відкритих джерел

Через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» за добу проїхали 1500 вантажівок

Польські страйкарі-перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Рух заблоковано на напрямках «Рава-Руська – Гребенне», «Краківець – Корчова» та «Шегині – Медика». У чергах стоять 2150 вантажівок, найбільше на КПП «Шегині».

«Рух, звісно, є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23 листопада, коли почалось блокування «Шегині», він знизився в рази», – сказав Демченко.

Але при цьому вдалося розблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» і за добу через нього проїхали 1500 вантажівок в обидва боки.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною

Зафіксовано три випадки смерті українських водіїв з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

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Теги: кордон Польща Україна вантажівки Андрій Демченко

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