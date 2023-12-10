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Екскомандир «Айдару» пояснив, чому контрнаступ пішов не за планом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Екскомандир «Айдару» пояснив, чому контрнаступ пішов не за планом
Бої біля лінії фронту в Запорізькій області
фото: Reuters

Євген Дикий: «Армія США з таким ресурсом, який надали ЗСУ, навіть не почала б наступ»

Контрнаступ України не пішов за тим задумом, який оголошувало військове командування у вересні минулого року. Таку думку висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий в інтерв’ю tsn.ua .

Головною причиною того, що контрнаступ пішов не за планом, за словами військового експерта, стало запізніле і недостатнє надходження зброї від партнерів.

«Із того, що ми запитали у вересні, нам дали одну третину і аж приблизно у вересні 2023-го. От танки Abrams цьому яскравий приклад. Їх було обіцяно минулої осені – вони приїхали цієї осені. Я б процитував генерала Бена Годжеса, колишнього командувача сил США в Європі, який прямо заявив, що з таким ресурсом, який нам надали, його б армія навіть не почала наступ», – пояснив Дикий.

Він наголосив, що Україна не просто почала контрнаступ, а весь літньо-осінній період активно наступала.

«І в ході цього мало того, що ми звільнили якісь клаптики територій, питання не в цьому. Питання в тому, що ми все ж таки оці російські укріплення, які вони дев’ять місяців будували, половину з них обнулили. І зараз перебуваємо в середині другої лінії з тих трьох, що вони набудували. Так, вони не посипались, але вони поступово прогинаються», – зауважив екскомандир «Айдару».

Нагадаємо, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, що в найближчі три-п'ять місяців може розгорнутися театр бойових дій зі звільнення Збройними силами України півдня.

До слова, колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів, проте українські захисники не відступають. 

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут? Аналіз The Washington Post
Теги: ЗСУ війна фронт контрнаступ

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