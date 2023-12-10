Екскомандир «Айдару» пояснив, чому контрнаступ пішов не за планом
Євген Дикий: «Армія США з таким ресурсом, який надали ЗСУ, навіть не почала б наступ»
Контрнаступ України не пішов за тим задумом, який оголошувало військове командування у вересні минулого року. Таку думку висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий в інтерв’ю tsn.ua .
Головною причиною того, що контрнаступ пішов не за планом, за словами військового експерта, стало запізніле і недостатнє надходження зброї від партнерів.
«Із того, що ми запитали у вересні, нам дали одну третину і аж приблизно у вересні 2023-го. От танки Abrams цьому яскравий приклад. Їх було обіцяно минулої осені – вони приїхали цієї осені. Я б процитував генерала Бена Годжеса, колишнього командувача сил США в Європі, який прямо заявив, що з таким ресурсом, який нам надали, його б армія навіть не почала наступ», – пояснив Дикий.
Він наголосив, що Україна не просто почала контрнаступ, а весь літньо-осінній період активно наступала.
«І в ході цього мало того, що ми звільнили якісь клаптики територій, питання не в цьому. Питання в тому, що ми все ж таки оці російські укріплення, які вони дев’ять місяців будували, половину з них обнулили. І зараз перебуваємо в середині другої лінії з тих трьох, що вони набудували. Так, вони не посипались, але вони поступово прогинаються», – зауважив екскомандир «Айдару».
Нагадаємо, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, що в найближчі три-п'ять місяців може розгорнутися театр бойових дій зі звільнення Збройними силами України півдня.
До слова, колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів, проте українські захисники не відступають.
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