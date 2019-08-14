Два суди на Донеччині та Луганщині залишатимуться без суддів



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Оголошено конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судд

Авдіївський міський суд Донецької області та Станично-Луганський районний суд Луганщини протягом певного часу залишатимуться без суддів.

Про це інформує пресслужба ВККСУ.

Рекомендації щодо призначення 467 кандидатів суддями в 263 загальних місцевих судах уже надіслано ВККСУ до ВРП. Тому, після того як ВРП ухвалить рішення щодо внесення подання Президентові України про призначення на посаду судді, а Президент видасть відповідні укази, суттєво покращиться ситуація із доступом до правосуддя в судах першої інстанції.

«Перезавантаження суддівського корпусу не може бути швидким. Щоб підготувати нового суддю – від моменту оголошення добору і до указу Президента – потрібно півтора-два роки. У 2016 році у зв’язку зі змінами в законодавстві в Комісії не було резерву на заміщення вакантних посад суддів. Тому, коли судді почали масово звільнятись, зокрема, через небажання проходити процедуру кваліфікаційного оцінювання, виник суттєвий кадровий дефіцит у судах», – зазначає cекретар палати з питань добору і публічної служби суддів ВККСУ Михайло Макарчук.

У двох судах України й надалі не здійснюватиметься правосуддя. Йдеться про Авдіївський міський суд Донецької області, де судді без повноважень, та Станично-Луганський районний суд Луганської області. Ситуація в зазначених судах, на жаль, певний час залишатиметься невирішеною.

Заповнення суддівських вакансій сьогодні є однією з пріоритетних процедур Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Нагадаємо, що ВККСУ 5 серпня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, а також на 35 посад у місцевих судах України. Окрім того, 9 серпня 2019 року Комісією оголошено конкурс на зайняття 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах та конкурси на зайняття 54 вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах і 22 вакантних посад суддів у місцевих господарських судах.