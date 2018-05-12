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    Конфуз на «Євробаченні»: чоловік вибіг на сцену і забрав мікрофон у співачки

    • Вчора, 23:47
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    Через інцидент співачка заново виконає свій номер після виступу усіх виконавців

    Під час виступу представниці Британії SuRie у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 чоловік вибіг на сцену і забрав у неї мікрофон.

    Співачка виконувала конкурсну пісню Storm, коли на сцену вибіг чоловік у шапці і з рюкзаком. Він підбіг до учасниці і забрав мікрофон.

    Чоловіка миттєво вивели зі сцени. Сама SuRie не розгубилася і продовжила співати.

    Через інцидент співачка заново виконає свій номер після виступу усіх виконавців. 

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    чоловік
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