Конфуз на «Євробаченні»: чоловік вибіг на сцену і забрав мікрофон у співачки

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Через інцидент співачка заново виконає свій номер після виступу усіх виконавців

Під час виступу представниці Британії SuRie у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 чоловік вибіг на сцену і забрав у неї мікрофон.

Співачка виконувала конкурсну пісню Storm, коли на сцену вибіг чоловік у шапці і з рюкзаком. Він підбіг до учасниці і забрав мікрофон.

Чоловіка миттєво вивели зі сцени. Сама SuRie не розгубилася і продовжила співати.

Через інцидент співачка заново виконає свій номер після виступу усіх виконавців.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)