«А що це за зірочка?»: нардепи нагадали Зеленському про кримських політв'язнів (фото)

Безліч патріотів ризикує не прокинутись завтра, або заснути сьогодні вже за ґратами

Народні депутати від «Європейської Солідарності» одягнули у Верховній Раді однакові футболки.

«Це знак підтримки кримських татар, що сидять у окупантських тюрмах. – розповів Олексій Гончаренко – За війною та можливим загостренням на Сході не можна забувати про Крим. Він був окупований ще раніше – і «завдяки» незграбній риториці Банкової немов силою прибирається з новин».

За словами нардепа, півострів обіцяють повернути, насправді ж роблять усе, щоб про нього забули.

«Але це наша земля та наші люди. Загарбники влаштовують репресії. Безліч патріотів ризикує не прокинутись завтра, або заснути сьогодні вже за ґратами. Але чомусь про це не говорять на телеканалах Зеленського, що працюють за наш рахунок.

Раз президент їде до Верховної Ради, спробую нагадати так – він же любить до Гончаренка через весь зал побігати. Хоч тут побачить. Але, мабуть, варто було великими літерами написати. Бо Володимир Олександрович посміхнеться і спитає: «А що це за зірочка?» – додав Гончаренко.

Нагадаємо, дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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