Двох співробітників НАБУ викликають в ГПУ для вручення підозри



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Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно співробітників НАБУ Сербіна та Замотаєва

Генпрокуратура 3 травня викликає двох співробітників Національного антикорупційного бюро для вручення повідомлень про підозру.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно співробітників НАБУ О.Сербіна та Д.Замотаєва. Вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з погрозами застосування фізичного насильства та у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу», - зазначила Сарган.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 КК України, додала вона.

Сарган повідомила, що у період часу з 21.03.2019 по 26.04.2019 підозрювані Сербін та Замотаєв викликалися повістками до ГПУ для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

«Однак виклики ГПУ ігнорувалися, і підозрювані не з’являлися», - підкреслила прес-секретар генпрокурора.

За її словами, 3 травня підозрювані Сербін та Замотаєв викликаються до Генпрокуратури для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

«Одночасно, слідчими центрального апарату ДБР за погодження прокурора скеровано клопотання до суду про привід підозрюваних Сербіна та Замотаєва до ГПУ для вручення підозри, оголошення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження», - додала Сарган.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2018 року спецпідрозділ Національного антикорупційного бюро розбив службову машину керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під будівлею САП.

Згодом в САП повідомили подробиці інциденту, заявивши, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ.