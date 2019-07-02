Вибух на Дніпропетровщині: гранату діти знайшли на смітнику



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Поліція встановлює обставини вибуху невстановленого предмета, внаслідок якого постраждали діти

Вибуховий пристрій, що вклав на лікарняні ліжка п’ятеро дітлахів на Дніпропетровщині, діти знайшли на смітнику.

Про це повідомила речник ГУ НП України у Дніпропетровській області Анна Старчевська.

«Ми вже поспілкувалися з дітьми, які вже в контактному стані знаходяться. Діти знайшли цей пристрій на смітнику у вказаному селищі», - зазначила Старчевська.

За її словами, під час попереднього огляду місця події слідчо-оперативною групою та попереднього заключення спеціаліста-вибухотехніка зроблено висновок, що ймовірно вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25п.

«Першочергові дії направлені на те, щоб виявити звідки у вказаному селищі міг з’явитися цей боєприпас, тому триває досудове розслідування», - пояснила Старчевська.

Нагадаємо, 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у с. Пашена Балка Дніпровського району стався вибух невстановленого предмета, поранення отримали 6 дітей віком від 4-х до 16 років. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.

Поліцією ведеться розслідування даного факту за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).