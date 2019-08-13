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    Двоє росіян намагалися вивезти з України старовинний самовар та книгу 1904 року випуску

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    <p>Росіянин намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску</p> - Двоє росіян намагалися вивезти з України старовинний самовар та книгу 1904 року випуску

    Росіянин намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску

    Фото: Держприкордонслужба України

    Предмети, які можливо становлять культурно-історичну цінність, передано на експертизу

    Двоє громадян Росії спробували вивезти з України предмети старовини, які можливо становлять культурно-історичну цінність.

    Про це 13 серпня повідомляє Держприкордонслужба України.

    Випадки сталися напередодні на пунктах пропуску «Бачівськ» та «Катеринівка» на Сумщині.

    «У пункт пропуску «Бачівськ» прибув автомобіль «Хонда», в якому з України їхав громадянин РФ 1962 року народження. Під час огляду його авто правоохоронці виявили старовинний самовар, датований кінцем ХІХ століття», - говориться у повідомленні.

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    Двоє росіян намагалися вивезти з України старовинний самовар та книгу 1904 року випуску
    Двоє росіян намагалися вивезти з України старовинний самовар та книгу 1904 року випуску
    Фото: Держприкордонслужба України

    Крім того, в пункті пропуску «Катеринівка» громадянин Росії 1965 року народження намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску. Її правоохоронці виявили в «Мерседесі», яким іноземець їхав до Росії.

    «Предмети, які можливо становлять культурно-історичну цінність, встановленим порядком передано компетентним органам. Триває експертиза», - повідомили в ДПСУ.

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