Двоє росіян намагалися вивезти з України старовинний самовар та книгу 1904 року випуску



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Росіянин намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску Фото: Держприкордонслужба України

Предмети, які можливо становлять культурно-історичну цінність, передано на експертизу

Двоє громадян Росії спробували вивезти з України предмети старовини, які можливо становлять культурно-історичну цінність.

Про це 13 серпня повідомляє Держприкордонслужба України.

Випадки сталися напередодні на пунктах пропуску «Бачівськ» та «Катеринівка» на Сумщині.

«У пункт пропуску «Бачівськ» прибув автомобіль «Хонда», в якому з України їхав громадянин РФ 1962 року народження. Під час огляду його авто правоохоронці виявили старовинний самовар, датований кінцем ХІХ століття», - говориться у повідомленні.

Крім того, в пункті пропуску «Катеринівка» громадянин Росії 1965 року народження намагався перемістити через кордон старовинну книгу 1904 року випуску. Її правоохоронці виявили в «Мерседесі», яким іноземець їхав до Росії.

«Предмети, які можливо становлять культурно-історичну цінність, встановленим порядком передано компетентним органам. Триває експертиза», - повідомили в ДПСУ.