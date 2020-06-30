Двоє українських захисників зазнали поранень біля Новозванівки



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Окупанти вели обстріл із заборонених мінометів

Сьогодні протягом дня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

«30 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, сьогодні на Луганському напрямку біля Новозванівки внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали осколкових поранень.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.