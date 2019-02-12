Двом екс-керівникам «Укргазбанку» оголосили підозру за привласнення 39 млн грн



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Окрім екс-заступника голови правління «Укргазбанку», до злочину причетні колишній член спостережної ради та керівник комерційної структури

Двом колишнім топ-посадовцям банківської установи «Укргазбанк» та керівникові комерційної структури повідомлено про підозру у заподіянні збитків на 39 млн грн.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Працівники Головного слідчого управління ГПУ, Департаменту захисту економіки Нацполіції України та Департаменту організації і процесуального керівництва досудового розслідування кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генпрокуратури викрили злочинну «схему» з виведення та заволодіння коштами АБ «Укргазбанк», - йдеться у повідомленні.

Так, встановлено, що, окрім екс-заступника голови правління цього банку, до злочину причетні колишній член спостережної ради та керівник комерційної структури.

Уточнюється, що з метою виведення держкоштів та подальшого їх заволодіння фігуранти створили підконтрольне їм підприємство, і, для потреб банківської установи у підприємства було орендовано нежитлові приміщення, про що було укладено відповідний договір.

«Однак, банк фактично не користувався ними. Незважаючи на це, на об'єктах було проведено ремонтно-будівельні роботи. Також посадовці не змогли надати документальне підтвердження необхідності використання зазначених приміщень», - поінформували у поліції.

Зазначається, що впродовж 2008-2009 років за оренду приміщень та проведення ремонтних робіт на рахунки комерційної структури було перераховано кошти на загальну суму 39 мільйонів гривень.

«Таким чином, злочинними діями колишніх посадовців АБ «Укргазбанк» завдано збитків на зазначену суму», - наголосили у поліції.

Так, 11 лютого колишньому члену спостережної ради АБ «Укргазбанк», заступнику голови правління банку та керівникові підприємства було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У поліції також нагадали, що 9 січня обвинувальний акт по одному з епізодів було скеровано до суду - колишнього заступника голови правління банку АБ «Укргазбанк» та керівника однієї з дирекцій звинувачують у заволодінні 100 мільйонами гривень державних коштів.