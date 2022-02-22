Дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що заборонено та як загадувати бажання
22 лютого 2022 року нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка вважається найсильнішою в році
22 лютого – унікальна дзеркальна дата у 2022 році, яка має потужну енергетику. З погляду езотерики та нумерології, дзеркальна дата – це ідеальний день для загадування бажань, реалізації ваших важливих ідей та нових починань, а енергетика цього дня сприяє особистому розвитку.
Що таке дзеркальна дата
Дзеркальні дати зустрічаються нечасто і вони наповнені містичним та сакральним змістом. Дзеркальна дата або дата-паліндром – це особливий день у календарі, де повторюються ті чи інші числа. Деякі дати є ідеально дзеркальними, але це трапляється рідко. У дзеркальну дату важливо користуватися порадами нумерологів, які допоможуть залучити удачу, підвищити продуктивність та запрограмувати себе на успіх у недалекому майбутньому.
У 2022 році буде кілька унікальних дзеркальних дат. Але експерти вважають, що найпотужніша з них – повністю дзеркальна. Відомо, що саме таку дату називають паліндромами, оскільки вони однаково читаються з обох боків.
Що категорично заборонено робити:
- звільніться від негативних думок та суджень;
- не бажайте нікому зла;
- не зловтішайтеся;
- не обговорюйте інших;
- не беріть і давайте гроші у борг;
- не лінуйтеся;
- не перепрацьовуйте;
- не пригадуйте старі образи;
- не сваріться з оточенням і не вплутуйтеся в конфлікти;
- не лінуватися і не прокрастинуйте;
- уникайте спонтанних покупок;
- не лайте себе за промахи та помилки.
Що потрібно робити:
- загадувати бажання;
- розпочинати нові відносини;
- будувати плани на майбутнє;
- миритися з коханою людиною;
- визнаватись у своїх почуттях;
- робити пропозицію руки та серця.
Кожна дзеркальна дата – це сильний день з погляду нумерології, коли є можливість змінити життя на краще. Зміни, що відбуваються у дзеркальні дні, несуть у собі потужну енергетику та впливають на все життя людей на Землі. Експерти радять у цей день мріяти, думати про подальше життя та плани і, можливо, саме цього дня почати їх здійснювати. Також можна зробити карту бажань або просто загадати бажання.
Дзеркальна дата: ритуал для виконання бажань:
- Щоб мрія здійснилася, продумайте її до дрібниць та висловіть у лаконічній формі.
- При цьому не треба використовувати слова «бажаю» та «хочу». Під час загадування бажань використовуйте теперішній час. Думайте про своє бажання так, наче воно вже виповнилося.
- Потім пропишіть своє бажання на паперовому аркуші.
- До півночі встигніть сховати від сторонніх очей листочок із бажанням.
- Бажання буде виконано найближчим часом.
Крім 22 лютого, в році буде ще кілька дзеркальних дат: 12 грудня і 22 грудня.