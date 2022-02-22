Дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що заборонено та як загадувати бажання

22 лютого 2022 року нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка вважається найсильнішою в році

22 лютого – унікальна дзеркальна дата у 2022 році, яка має потужну енергетику. З погляду езотерики та нумерології, дзеркальна дата – це ідеальний день для загадування бажань, реалізації ваших важливих ідей та нових починань, а енергетика цього дня сприяє особистому розвитку.

Що таке дзеркальна дата

Дзеркальні дати зустрічаються нечасто і вони наповнені містичним та сакральним змістом. Дзеркальна дата або дата-паліндром – це особливий день у календарі, де повторюються ті чи інші числа. Деякі дати є ідеально дзеркальними, але це трапляється рідко. У дзеркальну дату важливо користуватися порадами нумерологів, які допоможуть залучити удачу, підвищити продуктивність та запрограмувати себе на успіх у недалекому майбутньому.

У 2022 році буде кілька унікальних дзеркальних дат. Але експерти вважають, що найпотужніша з них – повністю дзеркальна. Відомо, що саме таку дату називають паліндромами, оскільки вони однаково читаються з обох боків.

Що категорично заборонено робити:

звільніться від негативних думок та суджень;

не бажайте нікому зла;

не зловтішайтеся;

не обговорюйте інших;

не беріть і давайте гроші у борг;

не лінуйтеся;

не перепрацьовуйте;

не пригадуйте старі образи;

не сваріться з оточенням і не вплутуйтеся в конфлікти;

не лінуватися і не прокрастинуйте;

уникайте спонтанних покупок;

не лайте себе за промахи та помилки.

Що потрібно робити:

загадувати бажання;

розпочинати нові відносини;

будувати плани на майбутнє;

миритися з коханою людиною;

визнаватись у своїх почуттях;

робити пропозицію руки та серця.

Кожна дзеркальна дата – це сильний день з погляду нумерології, коли є можливість змінити життя на краще. Зміни, що відбуваються у дзеркальні дні, несуть у собі потужну енергетику та впливають на все життя людей на Землі. Експерти радять у цей день мріяти, думати про подальше життя та плани і, можливо, саме цього дня почати їх здійснювати. Також можна зробити карту бажань або просто загадати бажання.

Дзеркальна дата: ритуал для виконання бажань:

Щоб мрія здійснилася, продумайте її до дрібниць та висловіть у лаконічній формі.

При цьому не треба використовувати слова «бажаю» та «хочу». Під час загадування бажань використовуйте теперішній час. Думайте про своє бажання так, наче воно вже виповнилося.

Потім пропишіть своє бажання на паперовому аркуші.

До півночі встигніть сховати від сторонніх очей листочок із бажанням.

Бажання буде виконано найближчим часом.

Крім 22 лютого, в році буде ще кілька дзеркальних дат: 12 грудня і 22 грудня.