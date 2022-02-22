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    Дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що заборонено та як загадувати бажання

    22.02.2022 - дата-паліндром - Дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що заборонено та як загадувати бажання
    22.02.2022 - дата-паліндром
    фото з відкритих джерел

    22 лютого 2022 року нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка вважається найсильнішою в році

    22 лютого – унікальна дзеркальна дата у 2022 році, яка має потужну енергетику. З погляду езотерики та нумерології, дзеркальна дата – це ідеальний день для загадування бажань, реалізації ваших важливих ідей та нових починань, а енергетика цього дня сприяє особистому розвитку.

    Що таке дзеркальна дата

    Дзеркальні дати зустрічаються нечасто і вони наповнені містичним та сакральним змістом. Дзеркальна дата або дата-паліндром – це особливий день у календарі, де повторюються ті чи інші числа. Деякі дати є ідеально дзеркальними, але це трапляється рідко. У дзеркальну дату важливо користуватися порадами нумерологів, які допоможуть залучити удачу, підвищити продуктивність та запрограмувати себе на успіх у недалекому майбутньому.

    У 2022 році буде кілька унікальних дзеркальних дат. Але експерти вважають, що найпотужніша з них – повністю дзеркальна. Відомо, що саме таку дату називають паліндромами, оскільки вони однаково читаються з обох боків.

    Що категорично заборонено робити:

    • звільніться від негативних думок та суджень;
    • не бажайте нікому зла;
    • не зловтішайтеся;
    • не обговорюйте інших;
    • не беріть і давайте гроші у борг;
    • не лінуйтеся;
    • не перепрацьовуйте;
    • не пригадуйте старі образи;
    • не сваріться з оточенням і не вплутуйтеся в конфлікти;
    • не лінуватися і не прокрастинуйте;
    • уникайте спонтанних покупок;
    • не лайте себе за промахи та помилки.

    Що потрібно робити:

    • загадувати бажання;
    • розпочинати нові відносини;
    • будувати плани на майбутнє;
    • миритися з коханою людиною;
    • визнаватись у своїх почуттях;
    • робити пропозицію руки та серця.

    Кожна дзеркальна дата – це сильний день з погляду нумерології, коли є можливість змінити життя на краще. Зміни, що відбуваються у дзеркальні дні, несуть у собі потужну енергетику та впливають на все життя людей на Землі. Експерти радять у цей день мріяти, думати про подальше життя та плани і, можливо, саме цього дня почати їх здійснювати. Також можна зробити карту бажань або просто загадати бажання.

    Дзеркальна дата: ритуал для виконання бажань:

    • Щоб мрія здійснилася, продумайте її до дрібниць та висловіть у лаконічній формі.
    • При цьому не треба використовувати слова «бажаю» та «хочу». Під час загадування бажань використовуйте теперішній час. Думайте про своє бажання так, наче воно вже виповнилося.
    • Потім пропишіть своє бажання на паперовому аркуші.
    • До півночі встигніть сховати від сторонніх очей листочок із бажанням.
    • Бажання буде виконано найближчим часом.

    Крім 22 лютого, в році буде ще кілька дзеркальних дат: 12 грудня і 22 грудня.

    Теги: енергетика гроші
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    Дзеркальна дата 22.02.2022: що потрібно робити, що заборонено та як загадувати бажання