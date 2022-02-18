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    Виробники шоколаду та презервативів піднімають ціни

    Компанія сподівається компенсувати частину збільшення, і ціна продуктів не сильно зросте&nbsp; - Виробники шоколаду та презервативів піднімають ціни

    Компанія сподівається компенсувати частину збільшення, і ціна продуктів не сильно зросте 

    фото з відкритих джерел

    Виробники KitKat і Durex Nestle і Reckitt попереджають про зростання цін

    Виробники солодощів та презервативів – швейцарська Nestle та британська Reckitt – попередили про зростання цін на свою продукцію через підвищення вартості виробництва. Про це повідомляє ВВС.

    Nestle заявила, що вже підняла ціни на 3,1% у четвертому кварталі, щоб компенсувати зростання операційних витрат. На думку представників компанії, у поточному році ціни стануть ще вищими, ніж у 2021-му.

    Зі свого боку Reckitt, що володіє зокрема Durex і Dettol, теж попередила про зростання цін на тлі інфляції та витрат, що збільшуються.

    «Ми дбаємо про конкурентоспроможність наших брендів», – сказав директор Reckitt Лаксман Нарасимхан.

    Джефф Карр, фінансовий директор, сказав, що витрати фірми зросли «по всій лінії», починаючи від сирої нафти і пластику, закінчуючи транспортуванням і заробітною платою.

    Але він сказав, що компанія «поглинає значну частину» вищих операційних витрат за рахунок «ефективності» та «кращої закупівлі».

    «Ми не передаємо це споживачам», – сказав він. «Ми передаємо деяку ціну споживачам, але ми мінімізуємо це за допомогою програм, які ми повинні… абсорбувати ці збільшення витрат».

    У четвер акції компанії подорожчали на 5,4%.

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    Теги: гроші ціни солодощі
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    Виробники шоколаду та презервативів піднімають ціни