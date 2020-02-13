Джамала стане мамою вдруге



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Фото: instagram.com/jamalajaaa

Про другу вагітність співачка сама повідомила в Instagram

Співачка Джамала вагітна другою дитиною.

Про це 36-річна Джамала сама повідомила в Instagram та навіть показалася з вже помітним животиком.





Зазначимо, ще восени Джамала казала, що після великого туру хоче взяти паузу, аби народити вдруге.

Співачка з чоловіком Бекіром виховують сина Еміра, якому незабаром виповниться два роки.



