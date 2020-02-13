Джамала стане мамою вдруге
Про другу вагітність співачка сама повідомила в Instagram
Співачка Джамала вагітна другою дитиною.
Про це 36-річна Джамала сама повідомила в Instagram та навіть показалася з вже помітним животиком.
Переглянути цей допис в Instagram
Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah
Зазначимо, ще восени Джамала казала, що після великого туру хоче взяти паузу, аби народити вдруге.
Співачка з чоловіком Бекіром виховують сина Еміра, якому незабаром виповниться два роки.