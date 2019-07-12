Джапарова засудила поїздки до Москви політиків, які «продають за безцінь Україну»



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Джапарова розкритикувала стосунки ряду країн з керівництвом Росії

Джапарова нагадала, як окупанти знущаються з кримських татар

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова засудила поїздки українських політиків до Москви у той час, коли окупанти в анексованому Криму затримують та вбивають кримських татар.

Про це вона написала 12 липня у Facebook.

«Це жахливий біль, коли десятками «пакують» людей за їх небайдужість та позицію. Тих, хто вийшов на мітинг аби підтримати тих, кого судять бутафорські та ручні суди, виконуючі запит Кремля. Тут кримських татар хочуть видати за «екстремістів та терористів», українців - за «фашистів та карателів», так само, як колись кримських татар затаврували «зрадниками Батьківщини»… Без підстав», - написала Джапарова.

Вона повідомила, що звістка про вбивство Фахрі Мустафаєва, батько якого був членом Курултаю кримських татар, «стала шоком для всього народу».

«Таке саме відчуття було, коли знайшли закатоване тіло Решата Аметова. Таке саме відчуття, коли згадуємо Ервіна Ібрагімова, якого кілька років назад викрали, та ми досі не знаємо, де він. Разом з ним невідома доля ще кількох десятків кримських татар. Деяких знала особисто», - зазначила перший заступник міністра інформаційної політики.

Водночас Джапарова розкритикувала стосунки ряду країн з керівництвом Росії.

«Ці відчуття наче «камініють», коли бачиш як в світі з помпою повертають РФ делегацію до ПАРЄ, будують Північний потік-2, тиснуть руку Путіну на світових самітах, а деякі навіть танцюють танці та мило піднімають келих», - написала вона.

«Цим «камєнєм» хочеться «вдарити» тих (не) українців, які ідуть до мєдвєдева (путіна) та ведуть перемовини про те, як далі продаватимуть за безцінь Україну», - заявила Джапарова.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Росії Дмитро Медвєдєв в черговий раз зустрівся з головою політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком. Цього разу разом з кумом Путіна до Москви, крім Юрія Бойка, прилетіли його однопартійці Вадим Рабинович і Тарас Козак.