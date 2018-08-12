Джим Керрі висміяв ідею Трампа про створення космічних військ



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Актор Джим Керрі

«Вперед за межі нісенітниць!», - заявив комік

Американський актор Джим Керрі опублікував карикатуру про створення космічних військ США. Таким чином він висміяв нещодавні заяви Білого дому про свої плани.

«Ваше президентство перестрибує акулу (розмовний вираз, що означає втрату популярності, - ред.)? Тоді звертайтеся до космічних сил! Вперед за межі нісенітниць!», - написав комік у своєму Тwitter.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9 — Jim Carrey (@JimCarrey) 10 августа 2018 г.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп раніше закликав до «окремої, але рівної» космічної сили. Міністр оборони Джим Меттіс схвалив плани реорганізації космічного підрозділу збройних сил, однак був проти запуску дорогого окремого роду військ.

Цього тижня віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани створення до 2020 року нових космічних сил Сполучених Штатів, які стануть шостим родом американських військ.

Варто зазначити, що створення нового роду військ ще має затвердити Конгрес США.