Джим Керрі висміяв ідею Трампа про створення космічних військ

«Вперед за межі нісенітниць!», - заявив комік

Американський актор Джим Керрі опублікував карикатуру про створення космічних військ США. Таким чином він висміяв нещодавні заяви Білого дому про свої плани.

«Ваше президентство перестрибує акулу (розмовний вираз, що означає втрату популярності, - ред.)? Тоді звертайтеся до космічних сил! Вперед за межі нісенітниць!», - написав комік у своєму Тwitter.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9