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    Джо Байден відреагував на протести в Білорусі

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    Джо Байден відреагував на протести в Білорусі - Джо Байден відреагував на протести в Білорусі
    Джо Байден відреагував на протести в Білорусі

    Кандидат в президенти США підтримав протестувальників і закликав Лукашенка утриматися від насильства

    Головний суперник чинного президента США на майбутніх виборах Джо Байден прокоментував вибори в Білорусі і наступні протести в країні.

    Про це йдеться в заяві чиновника.

    «Після систематичних репресій режиму Олександра Лукашенка протягом останніх 26 років народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті», - заявив кандидат в президенти.

    Також він зазначив, що все, що відбувається на виборах і після них не відповідає вчинкам політичного лідера, впевненого в тому, що він переміг на справедливо проведених виборах.

    Байден підтримав протестувальників і закликав президента республіки Олександра Лукашенка утриматися від насильства.

    «Я підтримую тих, хто закликає до прозорого і точного підрахунку голосів і звільнення всіх політичних ув'язнених. Я також закликаю президента Лукашенка поважати права мирних протестувальників і утримуватися від подальшого насильства», - заявив американський політик.

    Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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