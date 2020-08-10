Вибори у Білорусі: Тихановська відмовилася брати участь у протестах



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Світлана Тихановська хоче уникнути провокацій

Разом з тим Тихановська не визнає результати виборів в Білорусі, які оголосили в ЦВК

Команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі, повідомляють російські ЗМІ.

Видання з посиланням на прессекретарку Тихановської Анну Красуліну пише, що таким чином в об'єднаному штабі хочуть уникнути провокацій.

«Команда ухвалила рішення, що її поява може викликати якісь додаткові провокації, яких ми б хотіли уникнути. Тому команда ухвалила рішення, що вона не піде. І вона, як командний гравець, підкорилася цьому рішенню», — заявила Красуліна.

Разом з тим Тихановська оскаржила результати виборів у Білорусі. Про це сьогодні повідомила прессекретарка Тихановської Ганна Красуліна.



У скарзі Тихановська вказує, що у зв'язку з допущеними порушеннями законодавства під час підрахунку голосів потрібне проведення повторного підрахунку голосів із перевіркою дійсності відомостей про тих виборців, хто проголосував, і автентичності бюлетенів, протоколів для голосування.



Також вона зазначила, що в разі неможливості проведення повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях необхідно визнані недійсними на підставі ст. 79 Виборчого кодексу Республіки Білорусь.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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