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    Джонсон оголосив національний локдаун в Англії

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    Прем&rsquo;єр Борис Джонсон закликав громадян лишатися вдома, як це було під час першого локдауну в березні минулого року - Джонсон оголосив національний локдаун в Англії
    Прем’єр Борис Джонсон закликав громадян лишатися вдома, як це було під час першого локдауну в березні минулого року

    Починаючи з опівночі жителів Англії просять залишатися вдома, окрім п’яти винятків

    Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон ввечері 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.

    Джонсон виступив із телезверненням після того, як йому повідомили про зростання кількості нових випадків Covid-19 на всій території Англії через новий штам коронавірусу.

    Прем’єр закликав громадян лишатися вдома, як це було під час першого локдауну в березні минулого року.

    Починаючи з опівночі жителів Англії просять залишатися вдома, окрім п’яти винятків:

    • для роботи, якщо люди не можуть працювати з дому, наприклад, працівники будівельного сектора або робітники ключових галузей;
    • для придбання предметів першої необхідності, таких як харчові продукти або ліки;
    • для занять спортом один раз на день у своїй місцевості. У цьому випадку може долучатися одна людина, що не є членом сім’ї;
    • для надання допомоги або допомоги вразливим людям;
    • для отримання медичної допомоги або щоб уникнути загрози заподіяння шкоди або насильства.

    Частково приводом для введення нових жорстких послужило попередження головного санітарного лікаря Англії, професора Кріса Вітті, про швидке поширення в країні нового штаму коронавірусу.

    За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 4 січня у Британії коронавірус виявили у 2 721 590 осіб. Від початку пандемії від Covid-19 померли понад 75 544 хворих.

    Зазначимо, Влада Шотландії оголосила про посилення коронавірусних обмежень з 5 січня, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу.

    До слова, новий більш заразний штам виявили у близько 33 країнах.

    Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

    Поширення його в 33 країнах викликало занепокоєння, що новий штам може стати домінуючим у багатьох місцях у найближчі місяці.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Велика Британія карантин влада Борис Джонсон коронавірус
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