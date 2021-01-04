Шотландія переходить на жорсткий карантин через новий штам коронавірусу

Відзавтра шотландцям буде дозволено залишати оселі лише для реалізації життєво важливих цілей

Нові правила будуть застосовуватися на материковій частині Шотландії щонайменше до кінця січня

Влада Шотландії оголосила про посилення коронавірусних обмежень з 5 січня, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Відзавтра шотландцям буде дозволено залишати оселі лише для реалізації життєво важливих цілей, таких як придбання продуктів, ліків, фізичні вправи та обов'язки по догляду.

Також обмежуються зібрання на відкритому повітрі, людям дозволяється зустрічатися тільки з однією людиною з іншого домогосподарства.

Храми повинні бути зачинені, кількість людей на весіллях має бути скорочена до п'яти осіб, а поминки більше не дозволяються.

Всі, хто може працювати з дому, будуть зобов'язані це робити, а людям з категорії підвищеного ризику рекомендується взагалі не ходити на роботу.

Школи будуть в основному працювати в режимі дистанційного навчання. Ці правила будуть застосовуватися на материковій частині Шотландії щонайменше до кінця січня.

До слова, новий більш заразний штам виявили у близько 33 країнах.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

Поширення його в 33 країнах викликало занепокоєння, що новий штам може стати домінуючим у багатьох місцях у найближчі місяці.