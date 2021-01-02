По два мільйони доз вакцини щотижня отримуватиме Великобританія у січні

Очікується, що препарат від AstraZeneca буде ефективним і проти «британського» штаму

До двох мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, буде надходити у продаж у Великобританії, починаючи з середини січня.

«План полягає в тому, щоб забезпечувати препаратом досить швидко. До середини січня заплановано вийти на два мільйони в тиждень», – цитує «Інтерфакс» повідомлення газети The Times, яка посилається на джерела серед її розробників.

Британський регулятор у середу схвалив вакцину Oxford-AstraZeneca від Covid-19, сподіваючись, що швидкі дії допоможуть їй зупинити рекордний спалах інфекцій, викликаних у тому числі новою мутацією вірусу, виявленою в країні.

Загалом з початку пандемії в Великобританії виявлено 2,55 млн інфікованих коронавірусом і 74 200 померлих від пов'язаних з ним ускладнень, повідомляє американський університет Джона Хопкінса.

Нагадаємо, Великобританія першою схвалила вакцину компанії AstraZeneca і вже замовила 100 млн доз. Між тим Євросоюз не поспішає схвалити цю вакцину у січні.

Раніше повідомлялося про те, що перед початком вакцинації у Великій Британії до боротьби з російськими фейками про Covid-19 буде залучено елітний британський підрозділ з ведення інформаційної війни.