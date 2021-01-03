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    У світі

    У Британії виявили рекордну кількість Covid-хворих

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    У Британії зафіксували рекордний добовий приріст заражень коронавірусом - У Британії виявили рекордну кількість Covid-хворих
    У Британії зафіксували рекордний добовий приріст заражень коронавірусом

    В цей день від ускладнень нової інфекції померли 445 пацієнтів

    У суботу, 2 січня, у Великій Британії позитивні результати тестів на Covid-19 отримали 57 725 осіб — це рекордна кількість з початку пандемії.

    Про це повідомляє Associated Press.

    В цей день від ускладнень нової інфекції померли 445 пацієнтів.

    Зазначається, що вже п’ять днів добовий приріст хворих на коронавірус перевищує 50 тисяч. Такі показники майже вдвічі більші тих, про які в країні повідомляли два тижні тому.

    14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок повідомив, що в країні виявлено новий штам SARS-CoV-2, який поширюється швидше, ніж вихідна форма. За його словами, вірус легше передається від людини людині і, отже, більш заразний.

    Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

    Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

    Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: Велика Британія населення вірус коронавірус
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