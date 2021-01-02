Пандемія коронавірусу. Новий більш заразний штам виявили у близько 33 країнах

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей

Медики очікують спалах коронавірусу після свят і готують медзаклади до прийому хворих

У світі кількість країн, де зафіксували новий штам коронавірусу, що вперше виявили у Великій Британії, зросла до 33. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що з поширенням цього штаму, який вважають більш заразним, пов’язують різке зростання кількості випадків захворювання Covid-19 у Британії.

«Через це Британія закрила початкові школи в Лондоні, оскільки за останні чотири дні кількість щоденних заражень становила понад 50 000», ─ йдеться у повыдомленні.

Наголошується, що чотири випадки інфікування виявлені в Іспанії, один – у Швеції

Cлужба охорони здоров’я заявила, що готується до очікуваного росту пацієнтів і потребує більше ліжок, так само і багато інших країн очікують спалаху Covid-19 після свят.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

Поширення його в 33 країнах викликало занепокоєння, що новий штам може стати домінуючим у багатьох місцях у найближчі місяці.

Як повідомлялося, у світі станом на 2 січня понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу. Зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю. За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам. Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).