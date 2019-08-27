Рух п’ять зірок призупинив переговори щодо формування коаліційного уряду в Італії



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Парламент Італії. Рух 5 зірок і Демократична партія мають час до середи на формування уряду

Головні протиріччя стосуються подальшого перебування Джузеппе Конте на посаді глави уряду Італії

Політична партія Рух п'ять зірок призупинила переговори із Демократичною партією щодо формування нової правлячої коаліції в Італії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Рух вимагає від демократів гарантованої згоди на те, щоб Джузеппе Конте і далі обіймав посаду прем’єр-міністра країни. Попередньо Демократична партія була готова відмовитися від вето на подальше перебування Конте на посаді очільника уряду. Проте, чотири години переговорів із понеділка на вівторок не дали бажаних результатів.

Рух п'ять зірок і Демократична партія Італії мають час до середи на формування уряду. Якщо цього не станеться, то президент Серджіо Маттарелла скоріше за все призначить тимчасовий уряд і оголосить про дострокові вибори.

Минулого тижня повідомлялося, що в італійському парламенті тривають перемовини про нову коаліцію та уряд.

Нещодавно стало відомо, що президент Італії Серджіо Маттарелла хотів би, щоб парламентські політичні партії сформували новий коаліційний урядпротягом наступних декількох днів, якщо вони хочуть уникнути проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, що 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні порушив питання про довіру уряду.

Конте звинуватив лідера Ліги Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.