В італійському парламенті тривають перемовини про нову коаліцію та уряд



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Парламент Італії

Дві партії намагаються сформувати новий уряд до вівторка та уникнути дочасних виборі

В Італії учасники ймовірної нової парламентської коаліції – «Рух 5 зірок» та Демократична партія - проводять консультації щодо кандидатури майбутнього очільника уряду, щоб узгодити це питання до вівторка для уникнення дострокових виборів.

Про це повідомляє The Guardian.

«Визначення кандидатури наступного прем'єрміністра Італії є основною перешкодою у переговорах між партією «Рух 5 зірок» та лівоцентристською Демократичною партією. Сторони намагаються сформувати новий уряд до вівторка та уникнути дочасних виборів, на які Маттео Сальвіні може піти на чолі правих партій», - йдеться у повідомленні.

Лідер демократів Нікола Дзінгаретті відкинув вимогу «Руху 5 зірок» на чолі з Луїджі Ді Майо повернути Джузеппе Конте на посаду прем'єр-міністра.

На саміті G7 у суботу Конте заявив, що не сподівається знову бути прем'єрміністром. Він дав зрозуміти, що не очолить новосформований уряд.

Нещодавно стало відомо, що президент Італії Серджіо Маттарелла хотів би, щоб парламентські політичні партії сформували новий коаліційний уряд протягом наступних декількох днів, якщо вони хочуть уникнути проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, що 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні порушив питання про довіру уряду.

Конте звинуватив лідера Ліги Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.