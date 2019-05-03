Економічну експертизу у справі Мартиненка вирішили провести в Дніпрі



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Колишній нардеп Микола Мартиненко Фото: Еспресо.TV

Наразі прокурорам САП залишається сподіватись на незалежний висновок експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, який буде складено на підставі ухвали Шевченківського райсуду Києва

У Шевченківському райсуді Києва 26 квітня відбулось чергове судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням низки осіб, у тому числі екс-народного депутата Миколи Мартиненка, а також діючих і колишніх посадових осіб ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК Енергоатом». Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

Посадовців звинувачують у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах, створенні злочинної організації та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У судовому засіданні захисником одного з обвинувачених було заявлено клопотання про призначення судово-економічної експертизи, яке судом було задоволене в повній мірі. Відповідно проведення експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Під час розгляду зазначеного клопотання в суді прокурор висловлював свою категоричну незгоду з позицією сторони захисту з огляду на наступне.

Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що судовий процес в Україні здійснюється на принципах рівності, змагальності та диспозитивності.

Тобто, кожна із сторін наділена можливістю збирати докази та документи на стадії досудового розслідування, а також ініціювати проведення експертиз. З огляду на це, детективами доручалось проведення судово - економічної експертизи провідній експертній установі – Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, своїм висновком експерти підтвердили факт безпідставної втрати ДП «НАЕК «Енергоатом» активу в розмірі 6 400 777, 50 ЄВРО в наслідок укладання та виконання договору між державним підприємством і Чеською компанією «SKODA JS» на поставку обладнання для ряду АЕС.

Зовсім протилежного висновку дійшли експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, якими виконувалась експертиза на підставі листа захисника колишнього Народного депутата України, які у своєму висновку від 15 лютого 2018 року зазначили, що втрата активів «НАЕК «Енергоатом» внаслідок сплати Чеською компанією «SKODA JS» винагороди в розмірі 6 400 777, 50 ЄВРО панамському офшору «Брадкрест» бенефіціарним власником якої на той час був екс-народний депутат документально не підтверджено.

До аналогічних висновків про відсутність втрати Державою активів дійшли експерти вказаної установи досліджуючи і питання другого епізоду справи – «уранового» контракту між австрійською фірмою «Штоєрман» та ДП «СхідГЗК».

Не зупиняючись на цьому, фахівці Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз склали негативні рецензії на висновки експертів КНДІСЕ.

«На даній стадії судового розгляду ще не досліджено жодного доказу сторони захисту, в тому числі і висновки експертів, тому питання призначення експертизи є як мінімум передчасним...», - йдеться у повідомленні САП.

У Антикорупційній прокуратурі підсумували, що наразі прокурорам САП нічого не залишається, як сподіватись на незалежний та неупереджений висновок експертів Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, який буде складено на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва.