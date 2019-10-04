Економіст Юрчишин про програму нового уряду: Таке враження, що це набір тез, який не встигли використати під час виборів
Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова: Це не програма, а набір «хотєлок»
Нова програма уряду - хороша на рівні декларацій у період виборів, але не як інструмент для реалізації економічної політики. Про це в коментарі «Главкому» заявив директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин, оцінюючи програму дій уряду прем’єра Олексія Гончарука.
«Це не програма, а набір «хотєлок», за яким не стоять жодні інструменти та економічні заходи. Звідкись взялись абсолютно немислимі показники в $50 млрд інвестицій. Коли мова йде про 40% росту за п’ять років, то незрозуміло, йдеться про реальний ВПП чи номінальний, який можна і за рік нагнати через інфляцію», - наголосив експерт.
Юрчишин вважає, що програмі Гончарука надається занадто багато уваги.
«Мені здається, ми забагато уваги приділяємо такому документу, який хороший на рівні декларацій у період виборів, але не як інструмент для реалізації економічної політики. Таке враження, що був набір тез, який не встигли використати під час виборів, і тепер вирішили їх представити у вигляді програми», - каже експерт.
Юрчишин очікував, що той популізм, за який попередню владу лаяли в період виборів, трансформується в реальний напрям дій економічної політики. «Але, на жаль, цього не сталося. І це вкрай сумно, бо була надія, що інтелектуальні люди, які прийшли у владу, зможуть запропонувати потрібні країні напрями, а не залишать усе на рівні прекрасних декларацій», - резюмував експерт.
Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.
Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:
- ВВП України за п’ять років зросте на 40%;
- буде створено один мільйон нових робочих місць;
- залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;
- 70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.