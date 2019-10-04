Економіст Юрчишин про програму нового уряду: Таке враження, що це набір тез, який не встигли використати під час виборів



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Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин Фото: inpress.ua

Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова: Це не програма, а набір «хотєлок»

Нова програма уряду - хороша на рівні декларацій у період виборів, але не як інструмент для реалізації економічної політики. Про це в коментарі «Главкому» заявив директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин, оцінюючи програму дій уряду прем’єра Олексія Гончарука.

«Це не програма, а набір «хотєлок», за яким не стоять жодні інструменти та економічні заходи. Звідкись взялись абсолютно немислимі показники в $50 млрд інвестицій. Коли мова йде про 40% росту за п’ять років, то незрозуміло, йдеться про реальний ВПП чи номінальний, який можна і за рік нагнати через інфляцію», - наголосив експерт.

Юрчишин вважає, що програмі Гончарука надається занадто багато уваги.

«Мені здається, ми забагато уваги приділяємо такому документу, який хороший на рівні декларацій у період виборів, але не як інструмент для реалізації економічної політики. Таке враження, що був набір тез, який не встигли використати під час виборів, і тепер вирішили їх представити у вигляді програми», - каже експерт.

Юрчишин очікував, що той популізм, за який попередню владу лаяли в період виборів, трансформується в реальний напрям дій економічної політики. «Але, на жаль, цього не сталося. І це вкрай сумно, бо була надія, що інтелектуальні люди, які прийшли у владу, зможуть запропонувати потрібні країні напрями, а не залишать усе на рівні прекрасних декларацій», - резюмував експерт.

Як повідомлялось, прем’єр Гончарук заявив, що економіка України має зростати на 5–7% в рік, аби країна розвивалась та поступово стягала з себе борговий зашморг. При цьому в проекті бюджету на наступний рік закладений ріст ВВП в скромні 3,3%. А от у програмі нового уряду поставлено за мету збільшити ВВП за ударну п’ятирічку на карколомні 40%.

Ось основні цифри програми, за які відповідає безпосередньо голова уряду. Досягати їх він планує, нагадаємо, за наступні п’ять років:

ВВП України за п’ять років зросте на 40%;

буде створено один мільйон нових робочих місць;

залучено $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

70% надходжень до бюджету буде інвестуватися в розвиток економіки, 30% –витрачено на соціальне забезпечення.

Зазначимо, що у п’ятницю, 4 жовтня, о четвертій годині пообіді прем’єр-міністр Олексій Гончарук планує представити парламенту програму уряду. Якщо вона буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.