Екс-адвокат Трампа вимагає від Trump Organization виплатити йому $1,9 млн боргу



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Колишній адвокат президента США Майкл Коен

В судовому позові Коен заявив, що Trump Organization порушила свої зобов'язання за умовами контракту

Колишній особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен подав позов проти Trump Organization, звинувативши компанію у невідшкодуванні витрат.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в позові, поданому в суд штату Нью-Йорк, Коен заявив, що Trump Organization порушила свої зобов'язання за умовами контракту.

За словами Коена, компанія Трампа відмовилася відшкодувати витрати, понесені з травня 2018 року, і заборгувала йому близько $1,9 млн станом на 25 січня 2019 року.

Раніше Коен заявив, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена «ганебними», а слухання в Конгресі «несправжніми слуханнями».

6 березня Коен знову свідчив у Конгресі в рамках «російської справи».

Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.