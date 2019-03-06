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    У світі

    Екс-адвоката Трампа знову свідчить у Конгресі в рамках «російської справи»

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    Колишній адвокат Трампа Майкл Коен - Екс-адвоката Трампа знову свідчить у Конгресі в рамках «російської справи»
    Колишній адвокат Трампа Майкл Коен

    Майкл Коен в середу знову з'явився на Капітолійському пагорбі, щоби виступити зі свідченнями

    Після скандальних заяв про те, ким насправді є Дональд Трамп, і які контакти він мав з росіянами, екс-адвокат нинішнього президента Майкл Коен у середу знову дає свідчення на закритих слуханнях у Палаті представників американського Конгресу.

    Про це повідомляє американське інформагентство АР.

    «Майкл Коен, колишній адвокат президента Дональда Трампа, в середу знову з'явився на Капітолійському пагорбі, щоби виступити зі свідченнями (вже протягом четвертого дня) в рамках продовження розслідування демократів щодо діяльності Трампа в Білому домі, а також його бізнесу та президентської кампанії», - зазначається в повідомленні.

    Раніше Коен заявив, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

    Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена «ганебними», а слухання в Конгресі «несправжніми слуханнями».

    Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

    Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

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