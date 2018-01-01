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    Екс-директор «Укрспирту» зі спільниками готували терористичні атаки - Аваков

    За словами Авакова, банда готувала усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб
    Злочинна організація на чолі з екс-директором «Укрспирту» Михайлом Лабутіним готувала терористичні атаки на держустанови. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу в Хмельницькому. «Мова йде про велику групу зловмисників, що скоїла кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у місті
    • Сьогодні, 01:21
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    Глава МВС Арсен Аваков
    Глава МВС Арсен Аваков

    За словами Авакова, банда готувала усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб

    Злочинна організація на чолі з екс-директором «Укрспирту» Михайлом Лабутіним готувала терористичні атаки на держустанови.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу в Хмельницькому.

    «Мова йде про велику групу зловмисників, що скоїла кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у місті Києві. Із них названі не всі, тільки ті, які слідство прийняло рішення відкрити», – цитує Авакова прес-служба МВС.

    Очільник МВС також додав, що злочинна організація планувала терористичні атаки на держустанови.

    «Група бойовиків готувала терористичні атаки на державні установи, в тому числі й усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб», – додав міністр.

    Раніше в Генеральній прокуратурі заявили, що учасники злочинної організації разом із Лабутіним готували замахи на життя, зокрема на главу МВС Арсена Авакова

    Нагадаємо, у четвер ввечері стало відомо, що у Румунії затримано колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна

    Як відомо, в грудні 2014 року Міністерство аграрної політики та продовольства України відсторонило керівника «Укрспирту» Михайла Лабутіна від посади.

    Після цього, Державна фіскальна служба України повідомила, що Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на суму 200,7 млн грн.

    А у січні 2015 року Інтерпол оголосив екс-керівника «Укрспирту» в розшук. Його розшукують за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Крім того, Лабутіну інкримінують ухилення від сплати податків.

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