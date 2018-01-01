Екс-директор «Укрспирту» зі спільниками готували терористичні атаки - Аваков

За словами Авакова, банда готувала усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб

Злочинна організація на чолі з екс-директором «Укрспирту» Михайлом Лабутіним готувала терористичні атаки на держустанови. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу в Хмельницькому. «Мова йде про велику групу зловмисників, що скоїла кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у місті



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Глава МВС Арсен Аваков

За словами Авакова, банда готувала усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб

Злочинна організація на чолі з екс-директором «Укрспирту» Михайлом Лабутіним готувала терористичні атаки на держустанови.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу в Хмельницькому.

«Мова йде про велику групу зловмисників, що скоїла кілька замовних вбивств і замахів на вбивства у місті Києві. Із них названі не всі, тільки ті, які слідство прийняло рішення відкрити», – цитує Авакова прес-служба МВС.

Очільник МВС також додав, що злочинна організація планувала терористичні атаки на держустанови.

«Група бойовиків готувала терористичні атаки на державні установи, в тому числі й усунення ряду державних функціонерів, міністра та інших посадових осіб», – додав міністр.

Раніше в Генеральній прокуратурі заявили, що учасники злочинної організації разом із Лабутіним готували замахи на життя, зокрема на главу МВС Арсена Авакова

Нагадаємо, у четвер ввечері стало відомо, що у Румунії затримано колишнього генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна

Як відомо, в грудні 2014 року Міністерство аграрної політики та продовольства України відсторонило керівника «Укрспирту» Михайла Лабутіна від посади.

Після цього, Державна фіскальна служба України повідомила, що Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на суму 200,7 млн грн.

А у січні 2015 року Інтерпол оголосив екс-керівника «Укрспирту» в розшук. Його розшукують за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Крім того, Лабутіну інкримінують ухилення від сплати податків.

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