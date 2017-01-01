Екс-генпрокурор назвав людей, які розграбували банківську систему

Віталій Ярема дивується відсутності справ щодо розкрадань у банках

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вважає причетним керівництво Національного банку до розкрадань у банківській системі України. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи конфлікт між Національним антикорупційним бюро і Національним агентством із запобігання корупції. За його словами, цей конфлікт є проявом



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Віталій Ярема

Віталій Ярема дивується відсутності справ щодо розкрадань у банках

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вважає причетним керівництво Національного банку до розкрадань у банківській системі України. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи конфлікт між Національним антикорупційним бюро і Національним агентством із запобігання корупції.

За його словами, цей конфлікт є проявом впливу політичних процесів на правоохоронну діяльність.

«Це якраз відображення того, як політичні процеси впливають на правоохоронні органи. Коли було створено Антикорупційне бюро, і вони почали працювати, то у мене були дуже великі надії. Думав, що тепер є щука, яка буде стежити, щоб карась не каламутив воду. А потім виявилося, що всі резонансні справи чомусь виникають в певний момент. І нічого не доводиться до кінця», - заявив він.

Ярема відмовляється називати директора НАБУ Артема Ситника лояльним до Банкової, водночас зазначаючи про відсутність дій Бюро щодо розкрадань у банках та ряду звинувачень, висунутих, зокрема колишнім головою Державної фінансової інспекції Миколою Гордієнком.

«Я взагалі нікого ні в чому не підозрюю (у лояльності Ситника до Банкової – ред.). Я знаю одне: банківська система розграбована. Відомо ким - керівниками НБУ, які вивели кошти через офшори, через Привабанк. Де справи? Де обшуки? Де арешти? Мені Микола Гордієнко (колишній керівник Держфінінспекції) надсилав більше двохсот актів ревізій по Кабінету міністру. «Енергоатом», «Укртелеком», «Укртрангаз»... Там божевільні розкрадання. Де ці справи? Адже це їх підслідність. Чому ці справи не розслідуються? Чому не розслідується справа того ж Мосійчука? Є якісь нюанси, які я сьогодні не можу зрозуміти», - сказав екс-генпрокурор.

Нагадаємо, суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо голови Національного банку України та власника істотної частки банку «Фінанси та кредит».

Докладніше про звинувачення, висунуті Гордієнком, можна прочитати в матеріалі «Главкому» «Скандальный «компромат» Гордиенко на Яценюка. Вердикт Верховной Рады (ДОКУМЕНТ)».