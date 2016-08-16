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    Екс-генпрокурор Ярема похвалився, що він не брав на роботу грузинів, хоча його просили

    Ярема не вважає Сакварелідзе професіоналом
    Колишній Генпрокурор Віталій Ярема в інтерв’ю «Главкому» розповів, що свого часу президент Петро Порошенко пропонував йому взяти до себе в команду Давіда Сакварелідзе. І він тоді категорично відмовився і не шкодує про це. [READ_MORE] «Сакварелідзе - не юрист, не професіонал, не володіє українською мовою. Єдине, що йому
    • 24 Листопада, 20:15
    • Розсилка
    <span>Екс-генпрокурор&nbsp;Віталій Ярема</span>
    Екс-генпрокурор Віталій Ярема

    Ярема не вважає Сакварелідзе професіоналом

    Колишній Генпрокурор Віталій Ярема в інтерв’ю «Главкому» розповів, що свого часу президент Петро Порошенко пропонував йому взяти до себе в команду Давіда Сакварелідзе. І він тоді категорично відмовився і не шкодує про це.

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    «Сакварелідзе - не юрист, не професіонал, не володіє українською мовою. Єдине, що йому вдалося - це піар на справі «діамантових прокурорів»., - заявив Ярема.

    Він повідомив, що за час свого перебування на посаді Генерального прокурора його команді вдалося притягнути 11 прокурорів до кримінальної відповідальності.

    «Ми прокурора Обухівського району затримували, співробітника Генеральної прокуратури... Для нас це була не подія, а щоденна рутинна робота із очищенню органів прокуратури. Сакварелідзе вигадав влучний епітет «діамантові прокурори», - зазначив екс-генпрокурор.

    Ярема підкреслив, що «зараз незрозуміло в якому стані ця справа». «Зате зробив собі політичний імідж, який до сьогоднішнього дня його тримає на плаву», - резюмував Ярема.

     

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