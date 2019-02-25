Екс-глава Генштабу ЗСУ прокоментував оголошену йому підозру у держзраді



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Суд над Заманою продовжиться о 19 годині Фото: Укрінформ

«Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто», - підкреслив екс-глава Генштабу ЗСУ Володимир Замана

Колишній керівник Генштабу ЗСУ Володимир Замана вважає безпідставною оголошену йому військовою прокуратурою підозру у державній зраді.

Про це він заявив у коментарі Укрінформу під час перерви у судовому засіданні, на якому мали обрати йому запобіжний захід.

«Це просто абсурд», - сказав Замана.

За його словами, підписана ним кожна директива, яка передбачала скорочення військовослужбовців та військових підрозділів, розроблялася колективно на виконання відповідної державної програми.

«Я їх підписував, бо був керівником, але скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто. Є державна програма реформування Збройних сил, в якій визначено чисельність Збройних сил», - пояснив Замана.

Він зазначив, що хотів би, щоб чисельність ЗСУ складала 200 тисяч військовослужбовців, але на той момент був бюджет, у якому при чисельності у 165 тисяч військовослужбовців ЗСУ на рік виділялася певна сума, 94 відсотки якого йшло на зарплати військовослужбовцям і лише 6 відсотків на розвиток армії.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду. Засідання було перенесене на 19:00.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.