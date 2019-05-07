Екс-мер Риги оскаржив у суді рішення про своє відсторонення



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7 травня Ушаков разом з адвокатами планує дати прес-брифінг для журналістів

Ніл Ушаков вважає дії міністра охорони середовища та регіонального розвитку Латвії Юріса Пуце політично мотивованими

Відсторонений від посади голова Ризької думи Ніл Ушаков оскаржив у суді рішення міністра охорони середовища та регіонального розвитку Латвії Юріса Пуце про своє відсторонення.

Про це повідомляє портал Delfi.

Підставою для розпорядження Пуце стали порушення, допущені Ушаковим як мером Риги і представником власника частки капіталу транспортного підприємства Rīgas satiksme. Рішення було видано 5 квітня. Ушаков вважає дії Пуце політично мотивованими.

7 травня Ушаков разом з адвокатами Віктором Тихоновим і Гатісом Гайлумсом планує дати прес-брифінг для журналістів.

Нагадаємо, кримінальний процес про можливі порушення під час закупівлі автобусів, тролейбусів і трамваїв у Ризі було розпочато в листопаді минулого року. Загальна сума підозрілих операцій досягає 270 мільйонів євро.

У грудні Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвії провело 30 обшуків і затримало сімох осіб. Серед затриманих були підприємці та співробітники комунального підприємства Rīgas Satiksme, зокрема його колишній керівник Леон Бемхенс. Розслідування було проведено спільно з польським антикорупційним відомством, яке повідомило, що йдеться про можливі хабарі в розмірі 800 тисяч євро.

У квітні 2019 року стало відомо, що міністр охорони середовища і регіонального розвитку Латвії Юріс Пуце видав розпорядження про відсторонення Ніла Ушакова від виконання посадових обов'язків голови Ризької думи за невиконання статутних зобов'язань та порушення нормативних актів.

Джерело: Європейська правда