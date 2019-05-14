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    Екс-мера Бухаресту засудили до п'яти років ув'язнення за корупцію

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    Сорін Опреску ще може оскаржити вирок суду - Екс-мера Бухаресту засудили до п'яти років ув'язнення за корупцію
    Сорін Опреску ще може оскаржити вирок суду

    Розгляд кримінальної справи тривав майже чотири роки

    Колишнього мера румунської столиці Соріна Опреску засудили на п'ять років і чотири місяці ув'язнення за корупцію.

    Такий вердикт виніс суд Бухареста, повідомляє «Укрінформ».

    Згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2013-2015 роках група осіб, до якої входив і Сорін Опреску, створила в міській адміністрації Бухареста корупційну схему для отримання вигідних контрактів на виконання певних робіт.

    Столичні фірми були зобов'язані близько 30% прибутку виплачувати у вигляді хабарів чиновникам міської адміністрації, в тому числі працівникам апарату мера. При цьому 10% від загальної суми виплачувалися особисто градоначальнику.

    Розгляд цієї кримінальної справи тривав майже чотири роки.

    Цей вирок не є остаточним, він може бути оскаржений в установленому законом порядку.

    Раніше повідомлялося, що в Ірані засудили до позбавлення волі молодшого брата президента країни Хасана Роугані - Хосейна Ферейдуна.

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