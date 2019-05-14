Екс-мера Бухаресту засудили до п'яти років ув'язнення за корупцію
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Розгляд кримінальної справи тривав майже чотири роки
Колишнього мера румунської столиці Соріна Опреску засудили на п'ять років і чотири місяці ув'язнення за корупцію.
Такий вердикт виніс суд Бухареста, повідомляє «Укрінформ».
Згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2013-2015 роках група осіб, до якої входив і Сорін Опреску, створила в міській адміністрації Бухареста корупційну схему для отримання вигідних контрактів на виконання певних робіт.
Столичні фірми були зобов'язані близько 30% прибутку виплачувати у вигляді хабарів чиновникам міської адміністрації, в тому числі працівникам апарату мера. При цьому 10% від загальної суми виплачувалися особисто градоначальнику.
Розгляд цієї кримінальної справи тривав майже чотири роки.
Цей вирок не є остаточним, він може бути оскаржений в установленому законом порядку.
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