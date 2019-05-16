Екс-міністр Плачков: Відкладати реформу енергоринку не можна



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Екс-міністр палива і енергетики, експерт у сфері енергетики Іван Плачков

Експерт підкреслив, що ще є півтора місяці, щоб закрити питання з впровадженням енергоринку

Суб'єкти енергоринку готові до відкриття роздрібного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року і відкладати впровадження реформи не можна. Таку думку озвучив екс-міністр палива і енергетики, експерт у сфері енергетики Іван Плачков.

Про це пишуть Українські новини.

«Ми ввели першу частину энергореформ з нового року, і можемо констатувати, що перший етап пройшов успішно. І не було жодних цінових катаклізмів. Залишився місяць до впровадження другого етапу. Це достатній час, щоб і парламент, і уряд скоордининували роботу. Не бачу причин, щоб вони не змогли цього зробити. Потрібно системно працювати щодня, щоб вчасно провести другу частину реформи. Ми не повинні робити два кроки назад, коли вже зроблено крок вперед», - зазначив Іван Плачков.

Експерт підкреслив, що ще є півтора місяці, щоб закрити питання з впровадженням енергоринку.

«Не можна зупинятися на півдорозі. Жодна реформа не пройшла гладко, але зупиняти реформу не можна, потрібно з першого липня ринок запускати», - вважає Іван Плачков.

До слова, напередодні міністр енергетики Ігор Насалик після засідання комітету Верховної ради з ПЕК заявив, що ринок електроенергії вже готовий до роботи за новими правилами.