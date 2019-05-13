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    Економіка та фінанси

    Перенесення запуску нового ринку електроенергії буде коштувати економіці мільярди доларів, - експерт

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    &nbsp;Ринок електроенергії має значну економічну цінність для української економіки - Прокіп - Перенесення запуску нового ринку електроенергії буде коштувати економіці мільярди доларів, - експерт
     Ринок електроенергії має значну економічну цінність для української економіки - Прокіп

    За словами експерта, на догоду політичному інтересам, команда нового президента обговорює питання про перенесення термінів запуску нового ринку

    Перенесення запуску нового ринку електроенергії, заплановане на 1 липня 2019 року, буде коштувати Україні мільярдів доларів інвестицій і знизить привабливість країни для іноземних інвесторів. Про це пише експерт програм «Енергетика» Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в матеріалі, оприлюдненому американським міжнародним науковим центром імені Вудро Вільсона.

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    «Реформування ринку електроенергії є одним з ключових міжнародних зобов'язань України. Нездатність просунутися з реформами або, що ще гірше, їх повне скасування значно знизить привабливість країни для іноземних інвесторів і знизить довіру міжнародних партнерів України», - зазначає Прокіп.

    За його словами ринок електроенергії має значну економічну цінність для української економіки. «Після проведення ринкових реформ в період 2019-2030 років інвестиції в генеруючі компанії складуть 29,8 млрд. доларів США, що в 11,5 рази більше, ніж без реформ. Перехід на стимулюючі тарифи дозволить операторам систем розподілу і передачі реалізувати 7,5 млрд. євро інвестиційних ресурсів, що майже вдвічі більше, ніж було б реалізовано без проведення реформ. Очікується, що при збільшенні обсягів інвестицій втрати в розподільних і передавальних мережах зменшаться. На міжнародному рівні очікується, що синхронізація з ENTSO-E збільшить е спорт електроенергії майже в п'ять разів: з 5,6 млрд. кВтг у 2017 році до 25,0 млрд. кВтг у 2030 році, що призведе до отримання $6,7 млрд. експортних надходжень в 2019-2030 роках. Однак якщо синхронізація не буде досягнута, Україна залишатиметься залежною від імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусі в період напружених відносин з цими країнами», - констатував експерт.

    Незважаючи на це, за словами Андріана Прокіпа, на догоду політичному інтересам, команда нового президента обговорює питання про перенесення термінів запуску нового ринку. Це пов'язано, на думку Андріана Прокіпа, з можливим підвищенням ціни електроенергії. Однак ця проблема легко вирішується наданням субсидій, що дозволить не підвищувати тарифи і виконати міжнародні зобов'язання.

    «Енергоринок втратить свою монополію на покупку і продаж електроенергії на оптовому ринку. Однак нещодавно представники обраного президента Володимира Зеленського підняли питання про можливість відкласти повний запуск ринку як мінімум на рік. Загроза виходить від активних популістських рухів і передвиборних обіцянок про збереження низьких тарифів на електроенергію. Обіцянки останнього типу можуть бути виконані шляхом надання прямих субсидій», - зазначив він.

    Як повідомлялося, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, що імплементує норми третього енергопакету ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від Європейського Союзу в 2019 році, а також продовження співпраці з МВФ.

    Міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшла мова в спільному листі Голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Янеса Копача, Глави представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

    При цьому представник новообраного президента Андрій Герус заявив про те, що запуск ринку необхідно переносити на рік.

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