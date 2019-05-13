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    Із 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії - Гройсман

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    Глава уряду Володимир Гройсман&nbsp; - Із 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії - Гройсман
    Глава уряду Володимир Гройсман 

    Глава уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект

    За інформацією прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Міністерство енергетики та вугільної промисловості напрацьовує нормативну базу для запуску нового ринку електроенергії.

    Про це він повідомив в інтерв'ю інформагентству «Інтерфакс-Україна».

    «Закон про ринок електроенергії був напрацьований разом з нашими міжнародними партнерами. Він прийнятий парламентом і передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня у відповідності з усіма міжнародними стандартами. Тому зараз на виконання закону Міненерго напрацьовує нормативну базу для його впровадження», - заявив Гройсман.

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    Прем'єр-міністр вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект.

    «Для мене дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей», - наголосив він.

    Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону «Про ринок е/е», прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі «єдиного покупця» до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, впровадження балансуючого ринку, ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку.

    Закон «Про ринок електричної енергії» імплементує норми Третього енергопакету ЄС.

    Для населення тарифи на електроенергію не зростуть. З метою збереження прийнятних для населення тарифів компенсацію різниці між ринковою і регульованою цінами електроенергії для побутових споживачів будуть проводити за рахунок прибутку «Енергоатому».

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