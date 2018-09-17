Екс-нардеп Онищенко не отримав дозвіл на проживання в Німеччині



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Олександр Онищенко

Заяву Онищенка на отримання національної візи, яку він подав до німецького посольства у Мадриді, де він переховується, відхилили

Депутату-втікачу Олександру Онищенку, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу і який знаходиться в розшуку, відмовили в наданні дозволу на проживання у німецькому селищі Герцлаке.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з документами з реєстру компаній, які є в розпорядженні DW, у селищі Герцлаке український депутат володіє маєтком Айнгауз з конюшнями і зареєстрований директором власної фірми Gut Einhaus Liegenschafts GmbH.

Бургомістр Герцлаке Ганс Бескен у 2017 році повідомляв виданню, що особисто написав рекомендаційний лист в управління з питаннь іноземців, в якому заступався за Онищенка.

Олігарх обіцяв організовувати в селищі міжнародні змагання з кінного спорту, а для громади Герцлаке конярство має «високе економічне значення», значилось в листі бургомістра.

Управління з питаннь іноземців, куди Онищенко направив заяву на отримання дозволу на проживання, могло розглянути її за умови надання йому національної візи.

Проте . Представники Німеччини не повідомили про причини відмови.

Крім того, жодне зі змагань, запланованих на 2018 рік у Герцлаке, не відбулось.

Іспанський суд в липні 2018 року ухвалив рішення про екстрадицію Олександра Онищенка до України, але паралельно з цим в міністерстві юстиції Іспанії розглядається питання про надання йому притулку. За законом, під час проведення цієї процедури «шукача притулку висилати не можна».