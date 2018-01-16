Екс-радник Трампа Беннон дасть свідчення щодо втручання РФ у вибори США

Беннона викликав свідчити екс-директор ФБР, слідчий Роберт Мюллер

Колишнього головного стратега президента Дональда Трампа Стівена Беннона викликали для надання свідчень перед Великим журі щодо ймовірного втручання Росії у вибори США. Про це повідомляє The New York Times. Повідомляється, що Беннона викликав свідчити екс-директор ФБР, слідчий Роберт Мюллер, який веде розслідування ймовірної змови



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Колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон

Беннона викликав свідчити екс-директор ФБР, слідчий Роберт Мюллер

Колишнього головного стратега президента Дональда Трампа Стівена Беннона викликали для надання свідчень перед Великим журі щодо ймовірного втручання Росії у вибори США.

Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що Беннона викликав свідчити екс-директор ФБР, слідчий Роберт Мюллер, який веде розслідування ймовірної змови Трампа з Росією.

Це вперше, коли Мюллер використав можливість допиту перед Великим людину з оточення Трампа.

«Мюллер, ймовірно, дозволить пану Беннон відмовитися від виступу перед Великим журі, якщо він погодиться на допит слідчих у менш формальній обстановці», — зазначає New York Times.

Нагадаємо, заснована колишнім радником президента США Дональда Трампа Стівеном Бенноном організація збирала компромат на діючого президента на початку президентських перегонів.

Раніше стало відомо, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.