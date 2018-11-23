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    Екс-регіонала Рудьковського відправили у психіатричну клініку в Москві

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    28 вересня поліція Москви затримала колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського - Екс-регіонала Рудьковського відправили у психіатричну клініку в Москві
    28 вересня поліція Москви затримала колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського
    Фото з відкритих джерел

    Психіатрична експертиза триватиме 30 днів

    Колишнього міністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, якого звинувачують у нападі на російське посольство в Києві, відправили на психіатричну експертизу в Інститут імені Сербського.

    Про це заявила суддя Басманного суду Юлія Сафіна, передають РосЗМІ.

    Вона вказала, що до суду надійшов відповідний документ з Інституту Сербського. Експертиза триватиме 30 днів.

    Суд прийняв рішення продовжити Рудьковському термін тримання під вартою до 27 січня. Захист просив відпустити екс-міністра під заставу в 10 млн руб.

    28 вересня поліція Москви затримала колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві в 2014 році.

    За версією російського слідства, в червні 2014 року він нібито кинув камінь в посольство Росії в Києві, а в травні 2016 року Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього міністра.

    14 червня 2014 року сотні активістів пікетували посольство Російської Федерації в Києві у зв'язку з проникненням російських танків на територію України і збитим літаком ІЛ-76. Вони закидали посольство яйцями, зеленкою, перевернули машини. У СК РФ оцінили збиток в більш 18,8 мільйона рублів.

     

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