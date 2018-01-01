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    Екс-заступника голови «Нафтогазу» Корнійчука оголосили у розшук

    Луценко рекомендує Корнійчуку здатися добровільно
    Генеральна прокуратура України вирішила оголосити про підозру і в розшук екс-заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Корнійчука. Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив на брифінгу щодо заволодіння коштами Чорноморнафтогазу. «Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук екс-заступника голови
    • Сьогодні, 16:12
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    Євген Корнійчук
    Євген Корнійчук

    Луценко рекомендує Корнійчуку здатися добровільно

    Генеральна прокуратура України вирішила оголосити про підозру і в розшук екс-заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Корнійчука.

    Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив на брифінгу щодо заволодіння коштами Чорноморнафтогазу.

    «Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук екс-заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука. Користуючись можливістю, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, хотів би сказати, що йому пропонується добровільно з'явитися в ГПУ, що очевидно вплине на кваліфікацію його злочину», - заявив Луценко.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» просить ГПУ порушити справу проти радника Насалика.

    Юрій Луценко прокуратура Генпрокурор Нафтогаз України
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