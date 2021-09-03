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    Ексміністр Дубілет показав фото зі своєї першої роботи, яку він отримав в 14 років (фото)

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    Пршу роботу Дмитро Дубілет отримав у 14 році, під час літніх канікул - Ексміністр Дубілет показав фото зі своєї першої роботи, яку він отримав в 14 років (фото)
    Пршу роботу Дмитро Дубілет отримав у 14 році, під час літніх канікул
    Фото: Дмитро Дубілет/Facebook

    Підприємець вважає свою першу роботу корисним досвідом

    Український підприємець та політик, ексміністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет опублікував на своїй сторінці у Facebook фото зі свого першого місця роботи.

    «Тут мені 14 років (я праворуч, якщо що). Того літа я працював заправником на станції під Дніпропетровськом. Зарплата 200 грн+до 50 грн на місяць збирав чайовими», – зазначив бізнесмен у підписі до фотографії.

    Співзасновник Monobank також згадав, що із чайовими в ті часи було складно, оскільки ціна на пальне напередодні зросла удвічі, і це псувало настрій водіям, через що замість них працівники нерідко отримували в свою адресу потік матюків.

    «Але найстрашніший для мене інцидент трапився, коли один із моїх клієнтів спробував виїхати з заправки прямо зі шлангом у бензобаку, так розкурочив і колонку, і частину своєї машини. Що це був за скандал! Водій потім заявив, що я сказав йому: «До побачення, можете їхати!». Хоча я ніяк не міг цього зробити», – пригадує Дубілет.

    Бізнесмен підсумовує, що загалом робота на АЗС була корисним досвідом. Із тих пір він працював вже протягогом кожних канікул, але переважно у сфері банкінгу, або в ІТ.

    Нагадаємо, після призначення нового Кабінету міністрів, прем’єр Шмигаль наголосив, що жодних претензій до ефективності роботи Дмитра Дубілета у попередньому уряді не було.

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    Теги: Дмитро Дубілет
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    Ексміністр Дубілет показав фото зі своєї першої роботи, яку він отримав в 14 років (фото)