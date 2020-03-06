Дубілет назвав 50 досягнень за час роботи у Кабміні



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У новому уряді з Дмитром Дубілетом ще будуть проводити додаткові співбесіди

Дубілет зазначив, що деякі проєкти завершено, деякі - у процесі, майже всі вони мали б запуститися цьогоріч

Колишній міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет розповів про свої 50 досягнень під час роботи в уряді. Про це він написав у Telegram.

Дубілет зазначив, що деякі проєкти завершено, деякі - у процесі, майже всі вони мали б запуститися цьогоріч.

«Загалом десь 50% свого часу я, як міністр Кабміну, витрачав на організаційну «текучку» - проведення засідань уряду, урядових комітетів, нарад, моніторинг завдань та багато іншого. Решта 50% часу - це були проєкти. Власне, заради них свого часу я і пішов у Кабмін», - зазначив Дубілет.

Колишній посадовець наголосив, що нумерація проєктів не впливає на їхню важливість:

1. Впровадження тотального електронного документообігу.

2. Зарплати міністрів та заступників.

3. Оптимізація чисельності співробітників РДА.

4. Оптимізація чисельності співробітників Держстату.

5. Скорочення кількості звітів Держстату.

6. Оцінка чисельності населення України.

7. Новий регламент Кабміну.

8. Впровадження електронного погодження нормативно-правових актів.

9. Дашборд та моніторинг KPI міністерств.

10. KPI та рейтингування ОДА

11. Реорганізація у міністерствах

12. Електронна система контролю виконання завдань

13. Централізація кадрових служб.

14. Централізація бухгалтерії.

15. Централізація вхідної та вихідної кореспонденції

16. Єдиний кол-центр.

17. Впровадження спілкування з держорганами через месенжери.

18. Боротьба з тіньовим алкоголем.

19. Електронна акцизна марка.

20. Боротьба з підробленими ліками. Схема з Гонконгом.

21. Інтеграція реєстрів землі, речових прав та податкової.

22. Ортофотозйомка - створення нової карти України.

23. Скорочення бюрократії для громадян у Пенсійному фонді.

24. Електронні лікарняні.

25. Оптимізація нерухомості міністерств.

26. Спрощення кадрової бухгалтерії.

27. Спрощення процедур для іноземців - більше туризму та інвестицій.

28. Спрощення процедур для українців на окупованих територіях.

29. Електронні нотаріальні довіреності.

30. Запуск лінії 112.

31. Запуск гарячої лінії з протидії домашньому насиллю

32. Скорочення звітності для ОДА.

33. Збільшення доступності посольств та візових центрів.

34. Новий закон про Кабмін.

35. Централізація закупівель та поліграф.

36. Скорочення корупції при операціях з землею не сільгосподарського призначення.

37. Переведення публікації законів та актів в електронну форму.

38. Закон про персональні дані.

39. Трудова книжка стане необов’язковою.

40. Приєднання до електромереж (рейтинг Doing Business).

41. Скасування книги обліку для ФОПів.

42. Спрощення для бізнесу - чеки пос-терміналів.

43. Позбутися зарплатного рабства.

44. Сервіс check.gov.ua.

45. Спрощення для бізнесу спілкування з військкоматами.

46. Боротьба з рейдерством - iGov, Двофакторна авторизація, Opendatabot.

47. БТІ - взаємодія з нотаріусами та взагалі оцифровка

48. Скоромовки з номером ліцензії у кінці радіороликів.

49. Перезапустили Урядовий кол-центр.

50. Заборонили виплати зарплат та відрядних службовцям готівкою.

До відома, новопризначений прем'єр Шмигаль прояснив долю Дубілета у новому уряді.

Раніше повідомлялося, що з Дубілетом і Миловановим проведуть додаткові співбесіди.

4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.