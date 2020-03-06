  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Відпочине і повернеться»: прем’єр прояснив долю Дубілета у новому уряді

    • Розсилка
    Наразі невідомо, який пост в Кабмін займе ексміністр Дмитро Дубілет - «Відпочине і повернеться»: прем’єр прояснив долю Дубілета у новому уряді
    Наразі невідомо, який пост в Кабмін займе ексміністр Дмитро Дубілет

    Прем’єр Шмигаль наголосив, що жодних претензій до ефективності роботи Дмитра Дубілета не було

    Ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет продовжить працювати в оновленому уряді на чолі із Денисом Шмигалем. Наразі невідомо, який пост він займе, оскільки це питання ще вирішується та обговорюється, безпосередньо із самим Дубілетом. 

    Про це заявив новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «Ящо ви подивитеся на його пости (в соціальних мережах - ред.), то він в команді. Він зараз їде відпочити і буде продовжувати працювати», - заявив голова уряду.

    На уточнююче запитання ведучої, яку посаду матиме Дмитро Дубілет, Шмигаль відповів: «Посади поки що немає, але ми про це з ним поговоримо».

    Прем’єр Шмигаль наголосив, що жодних претензій до ефективності роботи Дмитра Дубілета не було, а зміни пов'язані із переформатуванням команди уряду.

    «Вважаючи, що так уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, питання в ефективності тих людей, які виконують ті чи інші функції і ролі, щоб отримати найкращий результат», - наголосив Шмигаль.

    Прем’єр також висловив упевненість, що кожен із міністрів уряду Гончарука після відставки знайде свою нішу й працюватиме на користь нашої держави.

    «Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди. І попередній уряд - це команда. І кожен із них може знайти себе і працювати на користь України, ми не збираємося відмовлятися від жодного із них, зокрема і від пана Дубілета», - сказав Шмигаль.

    Раніше повідомлялося, що з Дубілетом і Миловановим проведуть додаткові співбесіди.

    До слова, Шмигаль вважає, що треба подавати воду в окупований Крим, бо буде «гуманітарна катастрофа».

    Читайте також:
      Кабмін кадрові зміни відставка політика уряд Денис Шмигаль Дмитро Дубілет
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ