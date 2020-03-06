«Відпочине і повернеться»: прем’єр прояснив долю Дубілета у новому уряді



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Наразі невідомо, який пост в Кабмін займе ексміністр Дмитро Дубілет

Прем’єр Шмигаль наголосив, що жодних претензій до ефективності роботи Дмитра Дубілета не було

Ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет продовжить працювати в оновленому уряді на чолі із Денисом Шмигалем. Наразі невідомо, який пост він займе, оскільки це питання ще вирішується та обговорюється, безпосередньо із самим Дубілетом.

Про це заявив новий прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Ящо ви подивитеся на його пости (в соціальних мережах - ред.), то він в команді. Він зараз їде відпочити і буде продовжувати працювати», - заявив голова уряду.

На уточнююче запитання ведучої, яку посаду матиме Дмитро Дубілет, Шмигаль відповів: «Посади поки що немає, але ми про це з ним поговоримо».

Прем’єр Шмигаль наголосив, що жодних претензій до ефективності роботи Дмитра Дубілета не було, а зміни пов'язані із переформатуванням команди уряду.

«Вважаючи, що так уряд буде більш ефективним. Питання не в посадах, питання в ефективності тих людей, які виконують ті чи інші функції і ролі, щоб отримати найкращий результат», - наголосив Шмигаль.

Прем’єр також висловив упевненість, що кожен із міністрів уряду Гончарука після відставки знайде свою нішу й працюватиме на користь нашої держави.

«Ми не відмовлялися від жодного члена нашої команди. І попередній уряд - це команда. І кожен із них може знайти себе і працювати на користь України, ми не збираємося відмовлятися від жодного із них, зокрема і від пана Дубілета», - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що з Дубілетом і Миловановим проведуть додаткові співбесіди.

До слова, Шмигаль вважає, що треба подавати воду в окупований Крим, бо буде «гуманітарна катастрофа».