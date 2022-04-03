Ексміністр Квіт залишив високу посаду і пішов до рідної «могилянки»

Наприкінці січня він переміг у конкурсі з обрання президента Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кабінет міністрів звільнив Сергія Квіта з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про це сказано у розпорядженні від 1 квітня, передає «Главком».

У документі зазначено, що Квіт звільнився за власним бажанням.

Загалом, на цій посаді посадовець устиг пропрацювати майже три місяці – з 12 січня.

Новим керівником Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти став заступник Квіта Андрій Бутенко.

Крім цього, на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти повідомляється, що Квіт перейшов на посаду президента Києво-Могилянської академії. Наприкінці січня він переміг у конкурсі з обрання президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, що Сергій Квіт протягом 2014-2016 років очолював міністерство освіти і науки України. До цього з 2007 року був президентом Києво-Могилянської академії.