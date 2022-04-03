  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Рівненщині агента ФСБ засудили до 13 років

    Вирок законної сили ще не набрав і може бути оскаржений в апеляційному суді - На Рівненщині агента ФСБ засудили до 13 років
    Вирок законної сили ще не набрав і може бути оскаржений в апеляційному суді
    скріншот з відео

    Чоловік намагався дистанційно підірвати «Рівнеоблводоканал»

    45-річного жителя Одещини визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, пише «Судовий репортер».

    Прокурор довів, що громадянин ще у травні 2020-го з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв’язок з особою, яка представилась працівником ФСБ Росії. Пізніше він збирав і передавав детальну інформацію про один із військових об’єктів на території Одеської області.

    Крім того, з метою ослаблення української держави, у вересні 2020 року за завданням свого куратора, чоловік намагався дистанційно підірвати «Рівнеоблводоканал». На місці злочину його і затримали співробітники СБУ.

    Вироком Гощанського районного суду Рівненської області чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Вирок законної сили ще не набрав і може бути оскаржений в апеляційному суді.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Рівненщині агента ФСБ засудили до 13 років