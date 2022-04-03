На Рівненщині агента ФСБ засудили до 13 років

Вирок законної сили ще не набрав і може бути оскаржений в апеляційному суді

Чоловік намагався дистанційно підірвати «Рівнеоблводоканал»

45-річного жителя Одещини визнано винним у державній зраді та закінченому замаху на диверсію. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, пише «Судовий репортер».

Прокурор довів, що громадянин ще у травні 2020-го з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв’язок з особою, яка представилась працівником ФСБ Росії. Пізніше він збирав і передавав детальну інформацію про один із військових об’єктів на території Одеської області.

Крім того, з метою ослаблення української держави, у вересні 2020 року за завданням свого куратора, чоловік намагався дистанційно підірвати «Рівнеоблводоканал». На місці злочину його і затримали співробітники СБУ.

Вироком Гощанського районного суду Рівненської області чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок законної сили ще не набрав і може бути оскаржений в апеляційному суді.