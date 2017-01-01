Експерт: Агресія Росії – найбільша загроза для України у 2018 році

Експерти прогнозують ескалацію агресії з боку РФ у 2018 році

У 2018 році варто очікувати ескалацію агресії з боку Росії. Також з початком політичного сезону та виборчої кампанії в Україні варто очікувати загострення на території країни. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Він зазначив, що найбільшою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська агресія проти України

Експерти прогнозують ескалацію агресії з боку РФ у 2018 році

У 2018 році варто очікувати ескалацію агресії з боку Росії. Також з початком політичного сезону та виборчої кампанії в Україні варто очікувати загострення на території країни. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.

Він зазначив, що найбільшою загрозою для України в 2018 році є Росія.

«Напередодні виборів президента РФ путінський штаб буде прагнути мобілізувати населення задля підтримки Путіна. Така мобілізація можлива через продукування зовнішньої загрози», - розповів експерт.

Також, на його думку, можливі загострення через початок політичного сезону в Україні. «Відбуватимуться зіткнення на масових заходах. Це пов’язано з тим, що на початку січня відбуватиметься розкручення політичного сезону. Також є проблема із законом про реінтеграцію Донбасу. Якщо він буде внесений на початку січня, то це розпочне екстремістську тенденцію в Україні», - сказав Петренко.

За словами експерта, у 2018 році спостерігатиметься продовження персональних терористичних актів. «Продовжиться практика персональних терактів. Росія не зацікавлена у тому, щоб продукувати масові криваві терористичні атаки на території України. Адже вони стимулюють суспільство до консолідації», - розповідає заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму.

Актуальними залишаються загрози атак на свята. «Це призводить до зменшення присутності на них людей, що є підставою стверджувати, що українці не поважають державні свята. Також в українців формуватиметься стереотип, що державне свято – це жертви та загрози», - сказав Петренко.

Крім того, за його словами, існує загроза наслідування західних моделей терористичних атак. «Як у випадках, коли в світі відбувалася хвиля масових розстрілів (у тому числі і школах), в Україні може спрацювати ефект наслідування. Адже насилля стає дієвим та легітимним засобом вирішення проблем», - зазначив Петренко.

Дивіться запис прес-конференції:

Як повідомлялося, Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України.